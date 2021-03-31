Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının "Önce Yaya" uygulaması kapsamında Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Önce Yaya" uygulaması kapsamında Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

Altınova'da yapılan etkinlikte, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verilmesine vurgu yapıldı.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sürücüleri bilgilendirdikten sonra broşür dağıtıp yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Programda, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri de görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya