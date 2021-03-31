Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Altınova'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının "Önce Yaya" uygulaması kapsamında Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Önce Yaya" uygulaması kapsamında Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

Altınova'da yapılan etkinlikte, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verilmesine vurgu yapıldı.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sürücüleri bilgilendirdikten sonra broşür dağıtıp yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Programda, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri de görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Türkan Şoray Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınova'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:50:12. #1.14#
title