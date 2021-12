Altınordu'da engelli bireyler unutulmadı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi, engelli bireyleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Altınordu Belediyesi, bünyesinde yer alan belediyenin engelli nakil aracıyla hayatlarını bir nebze kolaylaştırmaya çalıştıkları 21 engelli personeli ve ailelerini ziyaret ederek, kendilerine çiçek takdim etti. Engelli çocukları da çeşitli hediyeler oyuncaklar ile sevindiren ekipler ayrıca, ilçede aktif olarak faaliyet yürüten tüm engelli derneklerini ziyaret ederek, istek ve önerileri dinlendi. Toplumda duyarlılık oluşturmak ve engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 12 yaşındaki engelli çocuğumuz Aylin Şahin'e ise akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli bireylerin özel insanlar olduğunu ve her zaman destek olunması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Engelli olmak tüm zamanların ve toplumların değişmez bir gerçeğidir, her birey bir engelli adayıdır. Bireylerin, temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanabilmesi, iş, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal haklar yönünden ayrımsız tüm vatandaşların faydalanması, gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde çok önemli bir göstergedir. Altınordu Belediyesi olarak bizler de kentimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu bilinçle, tüm engelli bireylerimizin kent yaşamında kendilerini rahat hissedebilmesi, her türlü olanak ve hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltmek, yaşadıkları sorunların önüne geçmek ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü sadece hatırlanmak olarak düşünmemek gerektiğini vurgulayan Başkan Tören, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri için erişilebilir bir kent hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. - ORDU