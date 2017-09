Altınoluk'un 92 Yaşındaki "Çerezci Dede"Si

HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde "Çerezci Dede" olarak bilinen 92 yaşındaki Mehmet Cemal Özmen, her gün seyyar tezgahını açarak kuru yemiş satıyor.



Doğduğu Muğla'dan 1969'da ayrılarak İnegöl'e yerleşen Mehmet Cemal Özmen, bir süre burada oyuncakçılık yaptı. Özmen, işlerinin bozulması üzerine 1995'te Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Altınoluk'a taşındı. Kendisine el arabası üzerinde tezgah yaptıran Özmen, paketlediği kuru yemişleri yerli ve yabancı turistlere satıyor.



Müşterilerin ilerleyen yaşına rağmen çalışması nedeniyle takdir ettiği, bazılarının da alışverişten sonra elini öptüğü Özmen, mahalleli ve turistler tarafından "Çerezci Dede" olarak tanınıyor.



Biri kız 2 çocuk ve 4 torun sahibi Özmen, Altınoluk kordonunda açtığı tezgahının başında AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle yaşadığını, kuru yemiş satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.



Emekli maaşının olmadığını, tek geçim kaynaklarının bu iş olduğunu anlatan Özmen, "Toptancıyı telefonla arıyorum. Çerezleri bana getiriyor. Sattığım çerezleri evimde tek tek paketliyorum. Tartmadan, göz kararı bunları paketlere dolduruyorum. 3, 5, 10 gram fazla oluyor paketler." dedi.



Liseyi okuduğunu ancak üniversiteye gidemediğini belirten Özmen, "22 yıldır kuru yemiş satıyorum. Zor oluyor ama bu işi tabuta kadar yapacağım. Cenab-ı Allah rızkımızı veriyor. Şikayetimiz olmaz, şükrederiz kazandığımıza." diye konuştu.



Her yaz İstanbul'dan Altınoluk'taki yazlıklarına gelen Melahat ve Nevset Yağcı çifti de kuru yemişlerini Özmen'den alıyor.



Nevset Yağcı, her yıl geldiğinde "Çerezci Dede"ye mutlaka uğradığını kaydederek, "Bu sene Altınoluk'a geldiğimde ilk zamanlar görememiştim, merak ettim. Amca buranın simgesi. Onu görmeden yapamıyoruz. Bu yaşına rağmen geçimini sağlamak için çaba harcıyor. Takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.