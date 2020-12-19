Altın varaklı Tevrat ele geçirildi
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Altın varaklı Tevrat ele geçirildi

19.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:13
Altın varaklı Tevrat ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ele geçirdiği altın varaklı el yazması Tevrat'tan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri de 3 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ele geçirdiği altın varaklı el yazması Tevrat'tan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri de 3 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla dışından Ü.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu öğrenilen altın varaklı ceylan derisine el ile yazılan Tevrat'ı satmak için Muğla'ya hareket ettiği bilgisi alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri plakalı belirlenen aracı takibe aldı.

Menteşe girişindeki Polis uygulama noktasında durdurulan araçta içinde ve şahız üzerinde yapılan aramada siyah ve kahverengi renkte deri kaplama, 32 sayfadan oluşan altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi.

İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu Ceylan derisine el yazması altın varaklı Tevrat Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede yaklaşık 3-3 bin 500 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Yakalanan tarihi Tevrat'ı paha biçilemedi. Ü.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi Tevrat Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

Altın varaklı Tevrat ele geçirildi
Altın varaklı Tevrat ele geçirildi
Altın varaklı Tevrat ele geçirildi
Altın varaklı Tevrat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:13:55. #1.15#
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