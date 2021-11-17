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Altın fiyatları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 622,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.120,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 622,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.120,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 614,00614,20622,00622,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.046,004.067,004.099,004.120,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 560,00564,00567,25571,25
Lira(Tam) Ziynet 3.954,003.974,004.006,004.026,00
Yarım Ziynet 1.977,001.987,002.003,002.013,00
Çeyrek Ziynet 989,00994,001.001,001.006,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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