ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 14 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,20 değer kaybıyla 3935,30'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,77 eksilerek 6369,42'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,77 azalarak 12738,84'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:20 itibariyle yüzde-0,77 değer kaybıyla 25438,36'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:20 itibariyle yüzde -0,53 azalarak 3221,51'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3947 liradan alınırken 3996 liradan satılıyor.