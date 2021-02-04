Altın 1,800 dolara düştü, Brent 59 doları gördü

ABD'de yeni açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinin öngörülenden daha hızlı toparlanabileceğini göstermesi üzerine yatırımcıları güvenli limanlardan çıkmasıyla inişe geçen altının ons fiyatı 1,800 dolara kadar geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından, Berent petrolün varil fiyatı 59.04 doları gördü.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 58.74 dolar,Batı Teksas yüzde 0.11 artışla 56.07 dolar,altın yüzde 1.78 düşüşle 1,800.39 dolar,gümüş yüzde 1.86 düşüşle 26.33 dolar,bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,platin yüzde 1.75 düşüşle 1,084.25 dolar,paladyum yüzde 0.78 düşüşle 2,259.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 687 liraya, Cumhuriyet altını da 2,735 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altındaki düşüşe işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, hafta başından beri zorlandığı yukarı gitme arzusu konusunda dün bir kez daha zorlanarak kırmızıda bir seansı geride bıraktı. Dünkü seansa 1838 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, satıcılı bir seyir içerisindeki hareketini güne yaydı. Demokratların gerekirse 1.9 trilyon dolarlık paketi tek başlarına yürütebileceklerine dair adımlar atıyor olmalarına rağmen altının bu gelişmeden destek bulamadığını gördük. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil getirisinde iki haftanın ardından yeniden 1,14'ün üzerinin kaydedilmesi, altına baskı yapan bir diğer gelişme oldu. Altın, dünkü seansta 1834 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 0.2 kayıp yaşamış oldu. "Gümüş ise pozitif bir günü geride bırakmasına karşın güçlü bir yükselişten bahsedemediğimiz bir gün geride kaldı. ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Hazine Bakanı Janet Yellen bir araya gelerek sosyal medya üzerinde yapılan manipülasyonları değerlendirme kararı aldı. Gümüş de bu sosyal medyada yaşanan gelişmelerin kahramanı olması açısından, gümüş cephesinden de bu gelişmeler takip ediliyor. Dünkü seansı 26.89 dolar/ons seviyesinde tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.7 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin de günü yeşilde kapatmayı başarırken tekrardan 1100 dolar/onsun üzerinde geri döndü. 1094 dolar/ons seviyesinde güne başlayan platin, 1103 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 0.9 kazancı hanesine yazdı. "Paladyum, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2280 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.5 kazancı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, düşük işlemli hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1,512 kg altın, 7,471 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı