Altay en sert virajda
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Altay en sert virajda

26.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:18
Altay en sert virajda

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Play-Off yarışındaki Altay, sezonun en zor sınavlarından birini verecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Play-Off yarışındaki Altay, sezonun en zor sınavlarından birini verecek. Son 12 maçını kazanan Karadeniz ekibinin serisini sona erdirmek isteyen siyah-beyazlılar, ligin en iyi savunma yapan takımını alt etmenin planlarını yapıyor. Ligde 23 maçta 14 golle en az gol yiyen takım olan Giresunspor, son 12 haftada kalesinde sadece 1 kez gol gördü.

Yeşil-beyazlılar bu periyotta rakip filelere 24 gol bıraktı. Her takımı yenecek güçte olduklarını söyleyen teknik direktör Osman Özköylü, "Giresunspor karşısında kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi. Son 2 deplasman maçında Eskişehirspor ve Adana Demirspor'u mağlup eden İzmir temsilcisi, dış sahada 3'te 3 yapmak istiyor. Dış sahada kazanmasına rağmen evindeki puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisine düyen Altay, ilk 2 hattının 11 puan gerisinde yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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