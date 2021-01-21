Altay'da Harun zor

TFF 1'inci Lig'de, ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altay'da, orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un sakatlığının sürdüğü öğrenildi. Sezon başında Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibinde yaşadığı kasık sakatlığının tam olarak geçmediği belirtildi. Ligde 19 Aralık'ta iç sahada oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Harun'un bu hafta da riske edilmemesi bekleniyor.

MURAT VE ZEKİ GELDİTransfer çalışmalarını da sürdürüp Süper Lig ekiplerinden isimleri kadrosuna dahil eden Altay'da daha önce anlaşmaya varılan Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça ve Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Antalya kampına katıldı. Göztepeli Mossoro ve Karagümrüklü kaleci Aykut'un da takıma dahil olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ