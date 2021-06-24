Alper Atak isyan etti
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Alper Atak isyan etti

Alper Atak isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Alper Atak, Bodrum'da elinde rakı bardağıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, isyan etti. İşte detaylar...

Alper Atak, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Usta sanatçı Bodrum Türkbükü'ndeki Atılay Balık'a gitti. Elinde rakı bardağıyla poz veren Atak, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, yazdığı mesajla da göndermede bulundu. Atak, "Rakıda yasaklanmadan bir hatıra fotoğrafı koyalım. İleri de torunlarımıza da rakı diye bir içecek vardı. İçmesi, sofrası, muhabbeti çok güzeldi. İçmesini bilen insana keyif verirdi deriz. Usta Oktay Rıfat'ın mısralarından ekleriz. Burası Dalyan kahvesi, ortalık süt mavisi... Apostol bu ne biçim meyhane... Tabağımda bulut. Kadeğimde gökyüzü diyerek rakıyı anlatırız" diye yazdı.

Alper Atak isyan etti

Kaynak: Snob Magazin

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