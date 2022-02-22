Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı yalnızca Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent'in gösterdiği tavırlar sebebiyle kadro dışı bıraktığı Alpaslan Öztürk, son paylaşımıyla bu kez taraftarı karşısına aldı.

TUZ BİBER OLDU

Arda Turan'ın Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafın tartışması Alpaslan'ın fotoğrafıyla gölgede kaldı. Arda ile sezon başında 'Kurtlar Vadisi' temalı paylaşım yapan Aslan'ın tespihli pozu taraftarı çıldırttı. Diğer takım taraftarları da o kareye gösterdi.

"BU FUTBOLCULUK MU?"

Futbolseverlerin gösterdiği tepkiler arasında, "Bu futbolculuk mu? Mafyacılık mı oynuyorsunuz?" gibi yorumlar dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: