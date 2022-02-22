Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı yalnızca Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkinin haddi hesabı yok - Haberler
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Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı yalnızca Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkinin haddi hesabı yok

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Domenec Torrent'in kadro dışı bıraktığı Alpaslan Öztürk, Göztepe maçına şahsi aracıyla gelip karşılaşmayı locadan takip etti. Alpaslan'ın paylaştığı tespihli fotoğraf Galatasaraylıları çileden çıkardı. Diğer takım taraftarları da çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent'in gösterdiği tavırlar sebebiyle kadro dışı bıraktığı Alpaslan Öztürk, son paylaşımıyla bu kez taraftarı karşısına aldı.

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

TUZ BİBER OLDU

Arda Turan'ın Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafın tartışması Alpaslan'ın fotoğrafıyla gölgede kaldı. Arda ile sezon başında 'Kurtlar Vadisi' temalı paylaşım yapan Aslan'ın tespihli pozu taraftarı çıldırttı. Diğer takım taraftarları da o kareye gösterdi.

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

"BU FUTBOLCULUK MU?"

Futbolseverlerin gösterdiği tepkiler arasında, "Bu futbolculuk mu? Mafyacılık mı oynuyorsunuz?" gibi yorumlar dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafı Galatasaraylıları değil herkesi çıldırttı! Tepkilerin dili çok ağır

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Haberler

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