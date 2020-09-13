Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yerel seçimler yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yerel seçimler yapıldı

Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) bugün seçmenler yerel seçimler için sandığa gitti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yerel seçimler yapıldı
13.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:52

Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) bugün seçmenler yerel seçimler için sandığa gitti.

Eyalet genelinde resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) yüzde 36, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 23,7, Yeşiller (Grüne) yüzde 18,7, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,3, Alternatif Partisi (AfD) yüzde 4,9, Sol Parti (Die Linke) yüzde 3,4 ve diğerleri yüzde 8 oy aldı.

Bu sonuçlara göre geçen seçimlere oranla CDU yüzde 1,5, SPD yüzde 7,7 oy kaybetti, Yeşiller ise oy oranını yüzde 7 arttırdı.

Yaklaşık 5 milyonu yabancı kökenli olmak üzere 18 milyon kişinin yaşadığı eyaletteki şehirlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve uyum meclisi üyeleri seçildi.

Eyaletteki yerel seçimlerde özellikle il ve ilçe belediye meclisleri için çok sayıda Türk kökenli aday da yarıştı.

Partiler eyalet seçiminde Türkler'in oy potansiyelini dikkate alarak belediye meclislerinde çok sayıda Türk aday gösterdi. Çoğunlukla yabancı kökenlilerin oluşturduğu uyum meclisi listelerinin çoğunluğunu ise yine Türkler oluşturdu.

Eyaletin en büyük şehri olan Köln'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 44 oranında oy alan bağımsız aday Henriette Reker tekrar kazandı. Reker'i seçimlerde CDU ve Yeşiller destekledi.

Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta ise CDU'lu Stephan Keller yüzde 32,5 oyla seçimi kazandı.

Önceki başkan SPD'li Thomas Geisel ise yüzde 27,4 oy aldı.

Yerel seçimlerinde federal seçimlerin aksine 16 yaşını dolduranlar oy kullanabiliyor. Yerel seçimlerde Alman vatandaşı olmasa bile Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Emmanuel Macron Binali Yıldırım Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Erol Bulut Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yerel seçimler yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 22:54:08. #1.15#
title