Almanya'nın Bavyera eyaletinde kademeli normale dönüş planı açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kademeli normale dönüş planı açıklandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kademeli normale dönüş planı açıklandı
05.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Almanya'da en çok etkilediği eyaletlerden Bavyera'da toplumsal ve ekonomik hayatın normale dönüşü için hazırlanan eylem planı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Almanya'da en çok etkilediği eyaletlerden Bavyera'da toplumsal ve ekonomik hayatın normale dönüşü için hazırlanan eylem planı açıklandı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, salgının Bavyera'da kontrol altına alındığını, yeni vakaların da azaldığını, dolayısıyla tedbirlerin kademeli olarak gevşetilebileceğini söyledi.

Eyalette uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirten Söder, bunun yerine temas kısıtlamasının getirildiğini ifade etti.

Söder, yarından itibaren kamusal alanda aynı hanede yaşamayan bir kişi ile bir araya gelmeye ve aile fertlerini ziyaret etmeye müsaade edileceğini kaydetti.

Yarından itibaren çocuk oyun parklarının açılacağını belirten Söder, hafta sonundan itibaren de sıkı hijyen ve koruma önlemlerinin alınması şartıyla huzurevlerinin ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

Söder, okulların kademeli açılacağını ve bu ay sonuna kadar öğrencilerin yarısının okula gitmesinin sağlanacağına dikkat çekerek 11 Mayıs'tan itibaren kreşlerin de kademeli olarak hizmete gireceğini aktardı.

Bavyera Başbakanı Söder, 11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler dahil tüm mağazaların açılabileceğini, golf, tenis veya atletizm gibi temasız sporların yapılabileceğini bildirdi.

Restoran, lokanta ve otellerin açılmasına da kademeli çözüm getirildiğini ifade eden Söder, 18 Mayıs'tan itibaren hijyen ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi durumunda saat 20.00'ye kadar restoran ve lokantaların dışındaki mekanlarda müşterilerin oturabileceğini söyledi.

Söder, 25 Mayıs'tan itibaren çok sıkı koşullar altında saat 22.00'ye kadar restoranların ve lokantaların iç bölümlerinin de hizmet verebileceğini dile getirerek 30 Mayıs'tan itibaren otellerin açılabileceğini, iç turizme de izin verilebileceğini vurguladı.

Bavyera eyaletinin olası bir ikinci salgın dalgasına da hazırlıklı olduğuna işaret eden Söder, belirli bölgelerde vaka sayılarının artması durumunda bölgesel tedbirlerin de alınabileceğini sözlerine ekledi.

- Yarınki toplantıda da gündeme gelecek

Hayata geçirilecek bu uygulamanın, yarın Başbakanı Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yapacağı toplantıda da gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman hükümeti ve eyaletlerin yöneticileri salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandığı Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Arda Turan Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Almanya'nın Bavyera eyaletinde kademeli normale dönüş planı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:44:20. #1.14#
title