Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek

16.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:58
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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