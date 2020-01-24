Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
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Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü

Almanya'nın Nürnberg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

24.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:37
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü

'nın Nürnberg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi. 

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nürnberg'in batısındaki 5 bin 300 nüfuslu Rot am See kasabasında kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Yerel medya olayda 6 kişinin öldüğünü duyururken, polis 'çok sayıda yaralı var, ölenler de olabilir' açıklamasıyla yetindi.


Kaynak: DHA
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