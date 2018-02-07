Almanya'da Kurulacak Yeni Hükümette Bakanlıkların Dağılımı Belli Oldu

Almanya'da yeni hükümette görev alacak bakanlıkların dağılımı belli oldu.

Almanya'da bir süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin sona ermesinin ardından yeni kurulacak hükümette kimin hangi bakanlıkta görev alacağı merakla bekleniyordu. Taraflar arasında tartışma noktalarının başında gelen bakanlıkların dağılımı belli oldu. Buna göre başbakanlığa devam edecek olan Angela Merkel'in Partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığını aldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) görevlendireceği bakanlıklar ise şu şekilde; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. SPD Başkanı Martin Schulz'un Dışişleri bakanı olacağı ve parti başkanlığını eski Çalışma Bakanı Andreas Nahles'e bırakacağı basına yansıyan haberler arasında.

Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığını aldığı, İçişleri Bakanlığına ise Parti başkanı Horst Seehofer'in getirileceği basına yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. - BERLİN