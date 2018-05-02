Almanlar Cüneyt Çakır'ı, Kim Yong-un'un Korumalarına Benzetti
Almanlar, Real Madrid maçındaki kararlarıyla tepki çeken Cüneyt Çakır'ı, Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarına benzetti, "Hakemler Real'i finale götürüyor." yazdı.
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.
Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.
ALMANLAR TİYE ALDI: REAL'İ FİNALE GÖTÜRÜYORLAR
Alman twitter hesapları, Cüneyt Çakır'ın bu kararlarının ardından, geçtiğimiz hafta gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarının videosunu "Hakemler Real Madrid'i finale götürüyor." ifadesiyle paylaştı.
YORUMLAR (29)
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Cüneyt çakır güzel yönetti tebrikler hakemimize.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ivan Bebegi ne cabuk unuttunuz cüneyt çakır penaltı hariç çokta iyi maç yönettiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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torpilli hakemCevap Yaz Yayından Kaldır
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İkisinide hacamat eder sakin olunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Düzgün AVRUPALI bir hakem olsa idi BAYERN Kesin tur atlardıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır