Alışveriş Yapanları Üçte Biri Finansal Kimlik Bilgilerini Kaptırıyor

Kaspersky Lab, 'Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek' adlı raporda, çevrim içi alışverişin e-postadan sonra internette yapılan en popüler faaliyet olduğunu belirtti. Türkiye'de insanların çoğu (yüzde 93) finansal siber tehditlerin farkında olsa da yüzde 30'u kimlik bilgilerini başkalarına kaptırmış durumda.

Kaspersky Lab, 'Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek' adlı raporunu yayımladı. Buna göre; internet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığı çok çekici olabilir fakat bazı kullanıcılar halen yaptıkları ödemelerin ne kadar iyi korunduğundan endişe ediyor. Finansal bilgilerini çaldıran yüzde 30'luk kesimin yaklaşık yarısı (yüzde 42) paralarını geri alamadığı belirtildi. Kullanıcıları maddi risk altında bırakma potansiyeline sahip etkenler arasında, farklı e-ticaret platformlarında kullanılan ödeme bilgilerini kontrol etmede yaşanan zorluklar ve mevcut ödeme yöntemlerinin çok çeşitli olması bulunduğu bildirildi.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak, düzinelerce farklı e-ticaret platformundan bir şeyler satın alınabilen dev bir alışveriş merkezini ziyaret etmeye benzediği kaydedilen raporda; insanların tüm ödeme bilgilerini kontrol altında tutmada zorlanmaları hiç de şaşırtıcı değil. Türkiye'de kullanıcıların yarısından fazlasının (yüzde 56) en fazla endişelendiği şey, finansal kimlik bilgilerinin siber suçlular tarafından ele geçirilmesi. Ancak, araştırmaya Türkiye'den katılanların üçte biri (yüzde 31) finansal bilgilerini paylaştıkları web sitelerini ve uygulamaları unuttuğunu veya hatırlamaya bile çalışmadığını dile getirdi.

Tüketiciler ödeme yapmak için kullandıkları kimlik bilgilerinin kolay hatırlanabilir olmasını istiyor. Türkiye'de kullanıcıların beşte biri (yüzde 22) bu bilgileri cihazlarında saklıyor. Bu şekilde, internet üzerinden alışveriş yaparken bilgileri girmek kolaylaşıyor ve hatırlama derdi ortadan kalkıyor. Ancak, cihaz çalınır veya kaybolursa kullanıcı sadece kişisel bilgilerini değil para kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Cihazı bulan ya da çalan kişi akılı telefonun notlarında ilgili kimlik bilgilerini bulursa banka hesaplarına erişebiliyor.

Dijital ödeme yöntemlerinin çeşitliliği, tüketicilere ürün veya hizmet satın alırken kendilerine en uygun yolu seçme özgürlüğü sunuyor. Banka ve kredi kartları, banka hesabından aktarım ve PayPal gibi e-cüzdanlar en çok tercih edilen yöntemler olmaya devam ediyor. Ancak diğer ödeme yöntemlerinin de popülerliği artıyor. Sık alışveriş yapan kişiler sadakat programlarıyla puan toplayıp, bu puanlarla daha fazla fazla şey satın alabiliyor. Akıllı telefonlar ve akıllı saatler sayesinde tüketiciler yanlarında cüzdan, para veya kart bile taşımaya ihtiyaç duymuyor. Bu da PayPass ve Apple Pay gibi temassız cihaz ödemelerini daha popüler hale getiriyor. Türkiye'de tüketicilerin üçte biri (yüzde 31) bunları düzenli olarak kullanıyor.

"Yılbaşı dönemi insanların ailelerine ve arkadaşlarına hediyeler aldığı harika bir dönem. Ancak kimse, güvensiz işlem veya çevrim içi dolandırıcılık nedeniyle para kaybederek bu dönemin zehir olmasını istemez" diyen Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, sözlerine şöyle devam etti: "Finansal verilerimize ve internet üzerinden yaptığımız ödemelere çok dikkat etmeliyiz. Banka kartı bilgilerimizi güvenilmez web sitelerine vermekten veya güvenlik önlemi bulunmayan cihazlardan ödeme yapmaktan kaçınmalıyız".

Kaspersky Lab, internetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için çevrimiçi işlemleri ve alışveriş hesaplarını koruyabilen bir siber güvenlik çözümü kullanılmasını tavsiyesinde bulundu. Örneğin; Kaspersky Security Cloud, çözümü internetten bir şey satın aldığında güvenli bir tarayıcı açıp ödeme bilgilerini güvenli bir şekilde otomatik olarak girerek kredi kartı detaylarını koruyor. Finansal bilgileri de dahil olmak üzere kullanıcıların tüm özel hayatını korumak için tasarlan Kaspersky Password Manager çözümü ise kullanıcıların parolalarına, PIN'lerine ve önemli kimlik bilgilerine istedikleri yerde her tür cihazdan güvenli bir şekilde erişmesini sağlıyor, hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA