Aliağaspor Devreyi Lider Kapattı

Elde ettiği galibiyetle puanını 30'a yükselten Aliağaspor, ligin ilk devresini maç fazlasıyla lider tamamladı.



İzmir Süper Amatör Ligi'nin 13. haftasında Özçamdibispor'u sahasında konuk eden Aliağaspor, rakibini 48. dakikada Adnan Malat'ın, 77. dakikada Davidson Bethel Jack'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Aliağa İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı çok sayıda Aliağa taraftarının yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yakından takip etti. Maçı kapalı tribünden izleyen Başkan Acar, taraftarlarla birlikte tezahüratta bulunarak takıma destek verdi. - İZMİR