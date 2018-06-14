Ali Şahin Arefe Gününde Jandarma ve Polislerle Bir Araya Geldi

AK Parti Gaziantep 5. Sıra milletvekili adayı Ali Şahin, Ramazan Bayramı'na bir gün kala polis ve askerlerle bir araya geldi

AK parti Gaziantep 5. Sıra milletvekili adayı Ali Şahin, 24 Haziran seçimleri kapsamında ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Ramazan ayında yoğun tempo ziyaretlerine devam eden Ali Şahin, Arefe gününü de boş geçmedi. Nizip ilçesinde seçim çalışmasını yürüten Milletvekili Adayı Şahin, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki jandarma ve emniyet personellerini ziyaret etti. Şahin, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şehitliğe geçti.

Şahin, şehitler için dualar etti - GAZİANTEP