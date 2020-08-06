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Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan imzayı attı

AYTEMİZ Alanyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getirdi.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan imzayı attı
06.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:20

AYTEMİZ Alanyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getirdi. Çağdaş Atan, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut'un ayrılmasının ardından göreve bir dönem Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü de yapan Çağdaş Atan getirildi. Çağdaş Atan hem Alanyaspor'da hem Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılıklarını yaptı. Çağdaş Atan'ın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı tören Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapıldı. Törene Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Çağdaş Atan katıldı.Çavuşoğlu, "Bilindiği gibi Alanyaspor'umuzun teknik direktörlük görevini geçen yıl Erol Bulut hoca ve ekibi yürütmüşlerdi. Güzel de bir sezon geçirdik, hep birlikte bir aile ortamında. Öncelikle Erol hocam, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı bildiğiniz gibi. Kendisine ve ekibine bize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsım, yönetim ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında da başarılar diliyorum. Yeni teknik direktörümüzü sizlerin huzurunda bugün kamuoyuna açıklıyoruz. Çağdaş Atan hocamla yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yol haritamız var. Güzel bir ekibi var. Ekibinde 2 İtalyan, 1 de Portekizli isim bulunuyor. İnşallah hocamızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Biz hocamızla daha önce biliyorsunuz Sergen hoca döneminde çalıştık. Biz onu biliyoruz, o bizi biliyor. Onun neler yapacağını bildiğimiz için hocamızla yola çıkmaya karar verdik. İnşallah hem hocamıza hem de camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Çağdaş Atan da, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana duymuş oldukları sonsuz güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız gayet düzgün bir şekilde açıkladı, burada biz severek, özveriyle olumlu bir şekilde hep beraber çalıştık. Burada güzel bir serüvenin başlangıcını yaptık. Erol hoca tabii ki bizden sonraki görevde çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Alanyaspor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. Tabii ki sonra Sergen Yalçın ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben futbolu bıraktıktan sonra bana kapıyı açtı Sergen hoca. Sahanın içinde sınırsız özgürlük verdi. Tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı. Onun sayesinde çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezonda benim de olmadığım zamanda da çok başarılı olurlar. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Belki sizin için de sürpriz olmuş olabilir ama Alanyaspor yüzünü modern futbola, total futbola dönmüş olumlu yatırımlar yapan, ona göre oyuncular seçen, Türkiye'nin yükselen bir değeri. Bu değer doğrultusunda biz de bilgimizi birikimimizi, gençliğimizi, enerjimizi, hepsini sahaya koyup Alanyaspor'u tekrardan rekabetçi, her sene Türk futboluna en az 1-2 tane genç oyuncu kazandırabilen marka değeri yüksek bir takım olarak taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.'REKABETÇİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'Hedefleri hakkında da konuşan Atan, şunları söyledi: "Alanyaspor oyuncu bazında kabuk değiştiriyor. Bu kulübe 2-3 senedir belki de daha fazla olumlu hizmetleri olan bazı oyuncular aramızdan ayrılıyor. Ama onun yerine de gayet başarılı transferler yapmayı düşünüyoruz. Halihazırda da görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Bu işi zaten başkanımız ve yönetim kurulu en iyi şekilde senelerdir yaptığını gösterdi. Güçlü bir takım olacağız, rekabetçi bir takım olacağız. Aynı zamanda da üreten bir takım olacağız. Bir projenin içerisindeyiz. Uzun süreli bir sözleşme bana olan güveni gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Başkanımız biraz önce açıkladı, İtalya Seri A'dan Sassuolo takımında çalışmış bir antrenör, Benfica'da çalışmış bir kaleci antrenörü, daha önce Sergen hoca ve ekibiyle çalışmış İtalyan Giovanni ve benim kendimin bireysel olarak tanıdığı, seçtiği 2-3 tane Türk bilgili genç dinamik hocayla bence çok olumlu bir ekip olduk. Ekip konusunda çok mutluyum, çok içimize sindi. Bir an antrenmanlara başlayıp yol kat etmek istiyoruz."

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcılıklarını Francesco Farioli, Mustafa Keçeli ve Hasan Fırat, kondisyoner Giovanni Melchiorre, kaleci antrenörü Miguel Miranda ve analist Ufuk Özbey yapacak.

- Antalya

Kaynak: DHA

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