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Alanyaspor, Corendon ile reklam anlaşması yaptı

Aytemiz Alanyaspor ve Corendon Havayolları arasında forma kol reklamı anlaşması imzalandı.

Alanyaspor, Corendon ile reklam anlaşması yaptı
03.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:01

Aytemiz Alanyaspor ve Corendon Havayolları arasında forma kol reklamı anlaşması imzalandı.

Alanyaspor ve Corendon Havayolları firması arasında, Süper Lig'de bu sezon kalan son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final maçlarını kapsayan forma kol reklamı anlaşması imzalandı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze sponsor olarak destek veren Corendon Havayolları'na teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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