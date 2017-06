Alanya'da Çıkan Orman Yangınında 5 Ev Kül Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 ev tamamen yanarken, 15 evin de yangından zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma tarafından 20 ev ise boşaltıldı.



Alanya kırsalında bulunan Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınında 5 ev tamamen yandı, 15 ev de zarar gördü. 20 ev ise jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın Fakırcalı Mahallesi'ni de aşıp Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar geldi. Yangının yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede yangının devam ettiği, sıcak esen rüzgarın da etkisiyle yer yer yayıldığı öğrenildi. Sapadere'de ekipler yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yangını kontrol altında tutarken, yüksek kesimlerde yangının devam ettiği belirtildi.



"BİZİ SEVİNDİREN OLAY BİR CAN KAYBI OLMAMASI"



Sapadere bölgesinde kanyonun doğu tarafından başlayan yangının Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'ne kadar olan 20 kilometrelik alana yayıldığını aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bölgemiz ve ülkemiz için çok üzücü bir olay. Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda 6 kişi yaralanmış. Her şeyden önemlisi bizi sevindiren olay bir can kaybı olmaması. Bir mahallede tamamen mahalle sakini boşaltıldı. Orada 10'a yakın ev zarar gördü. Bütün evlerde ufak tefek zararlar var. Diğer mahallerde yayılan yangın yerleşim yerlerinden uzakta ama yanan bizim canımız, kanımız olan ormanlarımız" dedi.



"30 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDE BUNA BENZER YANGIN ÇIKTI"



30 yıl önce de aynı bölgede yangın çıktığını belirten Yücel, "Aynı bölgede böyle bir olayın yaşandığını biliyoruz. Bölge ve yöre halkı da aynı şekilde yangın çıktığını söylüyor. 30 yıl geçtikten sonra aynı bölge, aynı olayların yaşanması bizlerin de yetkililer olarak bir ders çıkarması gerekiyor" diye konuştu.



Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Alanya Belediyesinin yangına müdahale ettiğini ifade eden Yücel, "Orman Müdürlüğünün kontrolü altında tüm ekipler çalışıyor. Havadan da helikopterler ve uçaklar yangının söndürülmesine destek veriyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar birçok yangınlar ve felaketler gördü. Ama bu gerçekten çok kötü bir yangın, çünkü hem havanın sıcaklığı hem de oldukça fazla rüzgar akımı var. Bu da yangının belirli noktalarda hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. En kötü şey de çaresizlikle bunu seyretmek oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır. Olanlar oldu, biz bunu minimuma kadar indirmeye çalışıyoruz. Ben tüm yöre halkına gelmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.



"15 CİVARINDA EV TEHLİKE ALTINDA"



Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal ise, "Havadan, karadan her türlü müdahale etmemize rağmen fırtınanın etkisiyle çevre mahallelere doğru yoğunlaştı (Başköy). Adeta ciğerimiz yanıyor. Sapadere'nin yüzde 50'si yanmış durumda. 5-6 ev yandı, 15 civarında ev ise tehlike altında. Acil müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.



Komşusunun evi yanan Hamit Maç da, "Sabah saat 10 sularında yangın başladı. Yangın fırtınanın etkisiyle ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Yangın komşumuzun evine kadar ulaştı, alt kat tamamen, üst kat kısmen yandı. Evin önündeki bir araç ve motosiklette yandı" diye konuştu.



