Alanya 4 yılda 60 ton zayıfladı

8 bin kişi 15 bin seansta toplamda ortalama 60 ton zayıfladı

ANTALYA - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in "Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyetisyen" sloganıyla 4 yıl önce başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmetinden bu zamana kadar 8 bin kişi faydalandı. Bu 8 bin kişi 15 bin seansta toplamda ortalama 60 ton zayıfladı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Tosmur Ek Hizmet Binası'nda bulunan Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmeti'nden yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtuluyor. Vatandaşlar dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden uzaklaşıyor. 2014 yılının Aralık ayında "Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyet" sloganıyla hizmete giren diyetisyen birimi bu güne kadar 8 bin vatandaşa 15 bin seans ile toplamda 60 ton vererek sağlıklarına kavuşturdu.

Bugün de diyetisyenlik hizmeti alıp zayıflayan vatandaşlar hem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret edip teşekkür etti, hem de Başkan Yücel'in elinden sertifikalarını aldı.

"Yaklaşık 20 binin üzerinde öğrenciye seminer verdik"

Ücretsiz olarak verilen diyetisyenlik hizmetleriyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amaçlarının vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve bunu bir yaşam şekli haline getirmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız diyetisyenlik hizmetlerimiz başarıyla devam ediyor. Bu süreçte 8 bin vatandaşımıza sağlıklı beslenme ve diyet konusunda eğitim verdik. Verdiğimiz hizmetlerle dünyanın en büyük sağlık sorunu olan obeziteyle savaşmak istiyoruz. Gençlerimizi obeziteden korumak için devlete bağlı anaokulundan liseye kadar tüm okullarımızda öğrencilerimiz için sağlıklı beslenme seminerleri düzenliyoruz. Proje başladığından beri yaklaşık 20 binin üzerinde öğrenciye seminer verdik" dedi.

"Engelli bireyler de yararlanabiliyor"

Başkan Yücel, görsel öğelerle de desteklenen eğitimlerle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini hedeflediklerini aktardı. Yücel, "Eğitimlerimizle kilo alma korkusu veya kaslı bir vücuda sahip olma isteğiyle bilinçsiz yapılan dengesiz ve düşük kalorili diyet uygulamaları, fast foodlar ve hazır gıda tüketimi sıklığının artması gibi pek çok konuda öğrencilerimizi bilgi kirliliğinden kurtarıyoruz. Alanya Belediyesi'nin ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ne kayıtlı vatandaşların yanı sıra şehirde yaşayan engelli bireyler de yararlanabiliyor. Bugüne kadar bu hizmetten faydalanan birçok engelli birey, fazla kilolarından kurtularak daha rahat hareket edebilme şansı yakaladı" diye konuştu.

"Diyet aç kalmak değildir"

Diyetisyen Şule Yavuz ise 2014'ün Aralık ayında bir proje şeklinde başlatılan diyetisyen hizmetinin bugün büyüyerek devam ettiğini belirterek, "4 yılı aşkın bir süredir 2 diyetisyen olarak bu hizmeti veriyoruz. Amacımız sadece insanları zayıflatmak değil. Doğru beslenmeyi öğretebilmek, çünkü sadece diyet deyince aç kalmak anlaşılıyor. Bizim hedefimiz kişilere hastalıklarına ve sağlık durumlarına göre doğru beslenmeyi öğretip, spora yönlendirmek. Böyle bir birimde çalışmaktan son derece mutluyum. Başkanımıza ve tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilçe bazında bu hizmeti veren tek ilçe"

Alanya Belediyesi diyetisyenlerinden Merve Kodal da hizmetle ilgili bilgi verdi. Kodal, "Buradaki amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme programı vererek, kan değerlerini düşürerek ve ideal kilolarına inmelerini sağlayarak beden kitle endekslerini olması gereken sınıra indiriyoruz. Buradaki en önemli şey Alanya Belediyesi Türkiye'de ilçe bazında bu hizmeti veren tek ilçe, ayrıca fazla kilosu olup gelen danışanlarımızın dışında, kilo korumak için gelen vatandaşlarımız da var. Bu hizmeti de sağlıyoruz. bu hizmeti yapmamızı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e ve tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Diyet hizmeti alan vatandaşlardan Fahrettin Erol, "Diyete 130 kilo başladım. Şu anda 89 kiloyum, gerçekten belediyemizin bu hizmetinden memnun kaldım. Artık eskisi gibi değilim. Günlük hayatımda istediğim her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm diyetisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"En önemlisi gerçekten istemek"

Diyete 95 kilo ile başlayıp, 72 kiloya kadar indiğini belirten Gönül Bahar ise, "Çok memnunum. Diyetisyenimiz Merve hanıma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde oldu. Beni motive etti her zaman. Kilolu olan bayanlara tavsiyem gerçekten bu işe başlarken bunu istemeniz lazım. Ondan sonra da zayıflanıyor. Yeter ki gerçekten zayıflamak istenilsin" diye konuştu.

"80 kiloya kadar indim"

Sağlık problemlerinden dolayı diyete başladığını söyleyen Hanife Yalçın da, "Ben de diyete 91 kilo ile başlamıştım. Diyetisyenimiz Şule hanım beni kabul etti ve onun sayesinde 80 kiloya kadar indim. Çok memnunum ve mutluyum. Herkese belediyemizin bu hizmetinden faydalanması için davet ediyorum."

Kaynak: İHA