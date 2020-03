Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çeteler tarafından öldürülen 278 Türk, törenle anıldı.

Alaca Şehitliği'ndeki törene Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanı Yarbay Hasan Hüseyin Yörük, köy halkı ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulması ve saygı atışıyla başlayan törende, Ermeni katliamı bir kez daha kınandı.

Törende ilk olarak Alaca köyü Muhtarı Veysel Özkaya konuştu. Özkaya, "Bundan 102 yıl önce 1918 yılının 10 Mart günü köyümüzde savunmasız kadın, erkek, çocuk ve masum 278 insanımız samanlıklara doldurup üzerlerine gaz yağı dökülerek yakılmış, öldüklerinden emin olmak için de cansız bedenlerine kurşun yağdırmışlardır. Sokakta rastladıkları kişileri ise süngüleyerek hunharca katlettiler. Bu katliamdan sonra köyümüze gelen Kazım Karabekir Paşa, gördüğü manzara karşısında, 'Facianın en müthişi burada idi. Süngülenmiş veya yakılmış cesetlerin başında ağlaşma ve bağrışmalar insanların tüylerini ürpertiyordu. Süngülenmiş emzikli çocuklarını kucaklarına alan analar saçlarını yoluyordu. Sanıyorum ki yeryüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler yoktur' diyerek o günkü acıyı hissetmemize yardımcı olmuştur. Köyümüzde yapılan bu insanlık katliamı nefretle kınıyoruz" diye konuştu.Atatürk Üniversitesi Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: "Ninelerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz ve özetle kadınlar, çocuklar Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Alaca köyündeyiz. Alaca köyü, tarihi bir köy. Bize, 'Türkler kendi tarihleriyle yüzleşsinler' diyorlar. Biz tarihimizin her sayfasıyla yüzleşmeye hazır bir milletiz. Çünkü bizim tarihimizde kesinlikle soykırım söz konusu değildir. Biz bunu bir insanlık ayıbı olarak sayarız. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde 185 toplu mezar var. 519 bin sivil ahali şehit edilmiştir. Bizler, tarih boyunca darda kalan her millete yardım elini uzattık. Bugün 4 milyon mülteci gibi kapımızı çalan herkesi misafir olarak kabul etmişizdir. Bugün Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere Yunanistan'ın neler yaptığını görüyoruz. Aralarında çocuklar var. Çocukların milleti olmaz. O çocukların koruma altına alınması gerek. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Türkiye zor bir coğrafik konumda. Emperyalist devletler bir avuç petrol için yüzlerce kişiyi öldürüyorlar."Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Törene katılanlara yöreye has etli pilav, börek ve ayran ikram edildi.

Alaca köyü ilkokulu öğrencileri askeri tören mangasındaki Mehmetçiğe yakın ilgi gösterdi. Çocuklar askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA