Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı - Haber
Aziziye, Alaca, Güncel

Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çeteler tarafından öldürülen 278 Türk, törenle anıldı.

10.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çeteler tarafından öldürülen 278 Türk, törenle anıldı.

Alaca Şehitliği'ndeki törene Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanı Yarbay Hasan Hüseyin Yörük, köy halkı ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulması ve saygı atışıyla başlayan törende, Ermeni katliamı bir kez daha kınandı.

Törende ilk olarak Alaca köyü Muhtarı Veysel Özkaya konuştu. Özkaya, "Bundan 102 yıl önce 1918 yılının 10 Mart günü köyümüzde savunmasız kadın, erkek, çocuk ve masum 278 insanımız samanlıklara doldurup üzerlerine gaz yağı dökülerek yakılmış, öldüklerinden emin olmak için de cansız bedenlerine kurşun yağdırmışlardır. Sokakta rastladıkları kişileri ise süngüleyerek hunharca katlettiler. Bu katliamdan sonra köyümüze gelen Kazım Karabekir Paşa, gördüğü manzara karşısında, 'Facianın en müthişi burada idi. Süngülenmiş veya yakılmış cesetlerin başında ağlaşma ve bağrışmalar insanların tüylerini ürpertiyordu. Süngülenmiş emzikli çocuklarını kucaklarına alan analar saçlarını yoluyordu. Sanıyorum ki yeryüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler yoktur' diyerek o günkü acıyı hissetmemize yardımcı olmuştur. Köyümüzde yapılan bu insanlık katliamı nefretle kınıyoruz" diye konuştu.Atatürk Üniversitesi Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: "Ninelerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz ve özetle kadınlar, çocuklar Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Alaca köyündeyiz. Alaca köyü, tarihi bir köy. Bize, 'Türkler kendi tarihleriyle yüzleşsinler' diyorlar. Biz tarihimizin her sayfasıyla yüzleşmeye hazır bir milletiz. Çünkü bizim tarihimizde kesinlikle soykırım söz konusu değildir. Biz bunu bir insanlık ayıbı olarak sayarız. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde 185 toplu mezar var. 519 bin sivil ahali şehit edilmiştir. Bizler, tarih boyunca darda kalan her millete yardım elini uzattık. Bugün 4 milyon mülteci gibi kapımızı çalan herkesi misafir olarak kabul etmişizdir. Bugün Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere Yunanistan'ın neler yaptığını görüyoruz. Aralarında çocuklar var. Çocukların milleti olmaz. O çocukların koruma altına alınması gerek. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Türkiye zor bir coğrafik konumda. Emperyalist devletler bir avuç petrol için yüzlerce kişiyi öldürüyorlar."Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Törene katılanlara yöreye has etli pilav, börek ve ayran ikram edildi.

Alaca köyü ilkokulu öğrencileri askeri tören mangasındaki Mehmetçiğe yakın ilgi gösterdi. Çocuklar askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan James Jeffrey Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl
Spor Falcao Bülent Uygun İsmail Kartal Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:28:31. #1.15#