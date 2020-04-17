Aktaş: "Sağlık yoksa yapılanların anlamı yok"
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Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Güncel

Aktaş: "Sağlık yoksa yapılanların anlamı yok"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 'covid 19' salgını ile birlikte toplum sağlığına yönelik yeni stratejilerin önem kazandığını hatırlatarak, "Sağlık yoksa diğer yapılan çalışmalarında pek bir anlamı yok" dedi.

17.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:38
Aktaş:

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 'covid 19' salgını ile birlikte toplum sağlığına yönelik yeni stratejilerin önem kazandığını hatırlatarak, "Sağlık yoksa diğer yapılan çalışmalarında pek bir anlamı yok" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi'nden Doç Dr. Burcu Özduru'nun yaptığı Sağlıklı Kentler Çalıştayı'na video konferansla katıldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin de başkanı olarak çalıştayın açılışında konuşan Başkan Aktaş, bilhassa dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde sağlıklı şehirlerin önem kazandığını vurguladı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bu sürece kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını ve nüfusu 50 binin altındaki 19 üye belediyeye hijyen malzemesi, maske ve eldiven desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Şehirlerin sağlığının her şeyden çok ama çok önemli olduğunu düşününüz. Zaten biz kültür olarak da 'her şeyin başı sağlıktır' anlayışında olan bir toplumuz. Yani sağlık yoksa kazandığımız paranı da yaptığımız ticaretin de ihracatın da eğitim de veya şehre kattığımız eserlerin de hiçbir anlamı ehemmiyeti yok açıkçası. Bu süreç bize bunu çok iyi gösterdi" dedi.

Salgın sürecinin hem toplumsal birlik beraberlik hem de şehirlerin sağlığı açısından çok önemli sonuçları ortaya çıkaracağını ifade eden Başkan Aktaş, "Evet çocuk parkları yapıyoruz. Büyük botanik bahçeleri, şehir parkları, millet bahçeleri yapıyoruz. İnsanların oturacağı kent mobilyaları, dinleneceği alanlar oluşturuyoruz Farklı sosyal kültürel aktivitelere yerel yönetimler olarak aracılık ediyoruz. Ama şu bir vaka, yaptığımız bu çalışmalarla bazen maalesef şehre zarar veriyoruz. Bazen iyi yaptığımızı zannettiğimiz şeyler kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bizim belki de bu noktada bu süreçten sonra insan sağlığını, toplum sağlığını daha öncelikli olarak ele alan tavırları, projeleri, anlayışları ortaya koymamız gerekiyor. Bu manada bizim belki bugünden sonra yeni stratejiler de geliştirmemiz gerekiyor. Trilyon bedelli veya milyon bedelli kavşaklar, yollar, kültür merkezleri evet önemli ve değerli ama şehrin bu manada sosyal, kültürel alandaki gelişimi ile beraber şehir hayatını, şehir sağlığını daha üst düzeyde tutacak çalışmaların insanın hayatına dokunan çalışmaların daha değerli ve anlamlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, bu süreçte küresel bir soruna karşı ulusal anlamda çok ciddi müdahale ettiklerini de hatırlatarak, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bireysel olarak herkesin sorumluluğu var. Bu işin yaşlısı, genci yok" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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