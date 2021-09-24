Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'a şehit ateşi düştü Irak'ı Kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyeti esnasında üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Faruk...

Aksaray'a şehit ateşi düştü

AKSARAY - Irak'ı Kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyeti esnasında üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Edinilen bilgiye göre, 3 yıllık askeri personel olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesine gönderildi. 2 yıldır burada görev yapan Uzman Çavuş Faruk Eser 2 bin 4 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşerken, şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesinde baba evine verildi. Şehidi babası Nuh Eser ve annesi Havva Eser acı haberin ardından fenalaşırken, baba evine Türk Bayrağı asıldı. Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesine gönderildiği, 2 kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit cenazesinin yarın geleceği ve beldedeki meydanda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedileceği öngörülüyor.

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri
3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti

3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Marcao Cristiano Balotelli Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Sultan Selim Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Aksaray'a şehit ateşi düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:38:50. #1.11#