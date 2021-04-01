Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?
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Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Akrep, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 17. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP SON BÖLÜM İZLE...

Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

AKREP 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 17. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece

Mustafa Şirin
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