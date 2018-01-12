Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında uçuş kulesi görevlisi olan sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada, eski astsubay Faruk Yayabaş savunma yaptı.

Yayabaş, 15 Temmuz 2016'da kule nöbetçisi olduğunu, albay Erhan Baltacıoğlu'nun kuleyi arayarak askeri uçakların kalkması konusunda sözlü talimatlar verdiğini ve her uçak kalktığında kendisine bilgi verilmesini istediğini belirtti.

Sanık eski albay Baltacıoğlu'nun harekata ilişkin kendisine bilgi vermediğini ileri süren Yayabaş, "Kulecinin görevi komutanlıktan gelen kalkış ve uçuş emrini yerine getirmektir. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir girişim olduğunu öğrendim. Uçuş emniyetini riske etmemek için kuleyi terk etmedim." dedi.

Yayabaş ifadesini şöyle sürdürdü:

"O gece bizim uçuş kulesinden toplam birkaç askeri uçak kalktı. Bu uçakların hangi amaçla kalktıklarını ne taşıdıklarını görevim gereği bilmem mümkün değil. Uçuklar kalktıktan sonra Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinden (BHHM) albay İhsan Kaplan uçakların iniş ve kalkışlarının yaptırılmamasını söyledi. Ben de Erhan albayı aradım. Kendi talimatlarına uymamız gerektiğini söyledi."

Bir astsubay olarak pisti kapatma yetkisi olmadığını savunan Yayabaş, o gece eline silah almadığını, kimseden kanunsuz emir almadığını ve kalkışmaya katkı sağlayacak hiçbir eylemde bulunmadığını ifade etti.

Faruk Yayabaş, vatana ve millete bağlı bir asker olduğunu, FETÖ ile irtibatlandırılmanın kendisi için ölümle eş değer olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Davaya devam ediliyor.

İddianameden

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında 8 kargo uçağının emirlere aykırı şekilde kalktığı belirtildi.

Söz konusu uçaklarla Hatay, Şırnak ve Denizli'den komando, askeri personel ve askeri araç gerecin, darbenin yönetim merkezi olan Ankara'ya getirilmesinin planlandığı ancak Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin müdahalesiyle havaalanlarının kapatıldığı ve darbecilerin amaçlarına ulaşamadıkları kaydedildi.