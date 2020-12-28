Akif Çelik'in anısına kütüphane

Yakın zamanda vefat eden Malatya basınının sevilen isimlerinden Akif Çelik anısına Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda bir kütüphane açıldı.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Başkanlığını da yürüten, 30 Kasım 2020 tarihinde korona virüsten 45 yaşında vefat eden Akif Çelik'in anısını yaşatmak adına Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda bir kütüphane açtıklarını belirten Malatya Kardeşlik Platformu Başkanı Yavuz Keskin, "Yakın tarihte kaybettiğimiz Akif Çelik ağabeyimizin ruhunu yaşatmak için Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda Akif ağabeyimiz adına kütüphane yaptık. Bu çalışmayı gerçekleştirmemize olanak sağlayan başta Okul Müdürü Haci Aydın ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Akif ağabeyimizin mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı