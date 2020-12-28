Akif Çelik'in anısına kütüphane
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akif Çelik'in anısına kütüphane

28.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:38
Akif Çelik'in anısına kütüphane

Yakın zamanda vefat eden Malatya basınının sevilen isimlerinden Akif Çelik anısına Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda bir kütüphane açıldı.

Yakın zamanda vefat eden Malatya basınının sevilen isimlerinden Akif Çelik anısına Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda bir kütüphane açıldı.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Başkanlığını da yürüten, 30 Kasım 2020 tarihinde korona virüsten 45 yaşında vefat eden Akif Çelik'in anısını yaşatmak adına Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda bir kütüphane açtıklarını belirten Malatya Kardeşlik Platformu Başkanı Yavuz Keskin, "Yakın tarihte kaybettiğimiz Akif Çelik ağabeyimizin ruhunu yaşatmak için Elazığ Güzelyalı İlkokulu'nda Akif ağabeyimiz adına kütüphane yaptık. Bu çalışmayı gerçekleştirmemize olanak sağlayan başta Okul Müdürü Haci Aydın ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Akif ağabeyimizin mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Coşkun Sabah Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Ömer Bayram Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akif Çelik'in anısına kütüphane | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:38:26. #1.14#
title