AKARYAKIT ZAMMI SON DAKİKA | Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak? 7 Temmuz 2025 ÖTV zammı ne kadar?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak? 2025 ÖTV zammı ne kadar? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarına 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla zam geldi. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda, akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları otomatik olarak güncellendi. Bu kapsamda benzine, motorine ve LPG'ye litre başına ciddi artışlar yansıtıldı.

Yapılan ÖTV Artışları:

Benzin: 2,26 TL zam

Motorin: 2,12 TL zam

LPG (Otogaz): 0,97 TL zam

Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI NE ZAMAN?

Yeni düzenlemenin ardından güncellenen fiyat listelerinde, şehir bazında akaryakıt ürünlerinin litre fiyatları da değişti.Bu artış, yasal düzenleme kapsamında yapılan otomatik ÖTV güncellemesi ile gerçekleşti ve gece yarısı itibarıyla geçerli oldu. Tabelalarda yer alan benzin ve motorin fiyatları yeni haliyle şu şekilde güncellendi…

Güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

BENZİN:

İstanbul : 51.19 TL

Ankara : 51.87 TL

İzmir : 52.19 TL

MOTORİN:

İstanbul: 52.36 TL

Ankara: 53.22 TL

İzmir: 53.55 TL