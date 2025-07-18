AKARYAKIT SON DAKİKA - 18 Temmuz 2025 Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı?

AKARYAKIT SON DAKİKA - 18 Temmuz 2025 Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı?
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Akaryakıta indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 18 Temmuz 2025 ÖTV zammı ne kadar? İşte, son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

AKARYAKIT ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili günün gelişmeleri belli oldu. 18 Temmuz 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam uygulanmadı. Son haftalarda art arda gelen fiyat güncellemelerinin ardından, akaryakıt piyasası bu hafta sabit seyrini korudu.

Geçtiğimiz haftalarda otomatik ÖTV artışına bağlı olarak yapılan zamların ardından, bu hafta akaryakıt fiyatlarının yerinde sayması vatandaşlara kısa süreli bir rahatlama sağladı.

AKARYAKIT SON DAKİKA - 18 Temmuz 2025 Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı?Akaryakıta zam mı geldi

AKARYAKIT İNDİRİMİ OLACAK MI? - SON DAKİKA

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler, sürücüler ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak geçtiğimiz haftalarda yapılan zamların ardından, gözler bu kez olası bir indirim ihtimaline çevrildi. Ancak sektör kaynaklarından gelen açıklamalara göre, kısa vadede akaryakıtta herhangi bir indirim beklenmiyor.

Enerji piyasası uzmanlarının değerlendirmelerine göre, küresel ölçekte petrol fiyatlarında istikrarlı bir düşüş eğilimi gözlemlenmediği gibi, döviz kurunda da kayda değer bir gerileme yaşanmadı. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme için şu an uygun bir ortam bulunmuyor.

AKARYAKIT SON DAKİKA - 18 Temmuz 2025 Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı?Akaryakıta indirim olacak mı

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

BENZİN:

İstanbul: 51,27?TL

Ankara: 51,96?TL

İzmir: 52,29?TL

AKARYAKIT SON DAKİKA - 18 Temmuz 2025 Akaryakıta zam mı geldi, indirim olacak mı?Akaryakıta indirim gelecek mi

MOTORİN:

İstanbul: 53,61?TL

Ankara: 54,49?TL

İzmir: 54,83?TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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