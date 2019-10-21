"Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışması
Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.
Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 15-16 Ekim'de "Mutfakta Bilim Var!" sloganıyla gastronomi festivalinin düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Ayyıldız'ın "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan "Eflani hindi bandırması" ile birinci olduğu kaydedildi.