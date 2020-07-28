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AK Partili Güneş: "Kaplıca üretiminde bu sene 470 ton verim bekliyoruz"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, kaplıca üretiminde bu sene 470 ton verim beklediklerini söyledi.

AK Partili Güneş:
28.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:12

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, kaplıca üretiminde bu sene 470 ton verim beklediklerini söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ün bitkisel çeşitlilik zenginliğine işaret ederek, bu bitkisel çeşitlilik ve bitki genetik kaynaklarının çevresel ve diğer baskılarla erozyona uğradığını ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Tarımı yapılan türlere ait bitki kaynaklarındaki genetik çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürebilirliği bakımından son derece önem arz ettiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Tarihin sessiz kaldığı Safranbolu'yu yaşayarak koruyan kültürümüz, bitkisel çeşitlilikte üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Bu minvalde uygulamaya konulan 'Ata Tohumu, Ata Toprağında' projesiyle yerel çeşitlerin kendi yetiştiği ortamda muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır. Tıpkı Safranbolu safranı, çavuş üzümü ve Maniye domatesinde olduğu gibi kaplıca buğdayı da ilimizde üretimi de kesintisiz devam etmiş yerel çeşidimizdir. Ata tohumumuz olup geçmişten geleceğe taşıdığımız kaplıca yani siyez buğdayında hasat başlamış durumdadır."

Siyez buğdayının diğer ekmeklik ve makarnalık buğdaylara göre verimi az ancak olumsuz şartlara daha dayanıklı olduğunu dile getiren Güneş, kaplıca buğdayının düşük verimli olmasına rağmen, besleyici ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

Siyez buğdayının, pazarın aranan bir ürünü haline geldiğini kaydeden Güneş, siyez buğdayının tam tahıl tanımına uygun, lif açısından zengin, protein değeri yüksek, sindirim ve sinir sistemi için gerekli B vitaminlerini içerdiğini söyledi.

Güneş, işlenmesiyle elde edilen bulguru yüksek protein değerine sahip, buğdaydan daha dayanıklı ve raf ömrünün uzun olan siyez buğdayının diyetisyenlerin önerdiği bir tahıl grubu olduğunu belirtti.

Ağırlıklı olarak Kastamonu'nun Eflani ilçesinde olmak üzere 2 bin 350 dekar alanda kaplıca ekiminin yapıldığını bildiren Güneş, kaplıca hasadına Eflani'de başlandığını anlattı.

Güneş, "Kaplıca üretiminde bu sene 470 ton verim bekliyoruz. Son yıllarda elde edilen ürün, un veya bulgura işlenerek tamamen gıda tüketiminde kullanılmaktadır. Kaplıca üretiminin desteklenmesi amacıyla önceki dönemlerde 30 ton siyez tohumu üreticilerimize yarı bedelli olarak dağıtılmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Eflani ilçemize Kaplıca Kabuk Ayırma Tesisi kazandırılacaktır." diye konuştu.

Güneş, 4 Mayıs 2020'de açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatları, sert ekmeklik buğday fiyatının 2020 yılında yüzde 22,2 artırılarak, ton başına 1650 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Tıpkı Safranbolu örneğinde olduğu gibi bitkisel çeşitlilikte de atalarımızdan kalan mirası gelecek kuşaklara aktarmada üzerimize düşen görevin bilinciyle hareket etmekteyiz. Yerel çeşitlerimizi destekliyoruz. Siyez kaplıca buğdayını da destekliyoruz. Devam eden hasadımızın bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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