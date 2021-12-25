AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi - Haberler
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AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi

AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili belediye başkanları, Ankara'da partililerinin düzenlediği toplantıya katıldı.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili belediye başkanları, Ankara'da partililerinin düzenlediği toplantıya katıldı. Başkanlar son başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik'ten Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna katıldı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye başkanlarımızla beraber 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. Yapılan toplantı oldukça verimli geçti. Burada Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım beyefendiyle görüşme fırsatı bulduk. Çok yararlı bir toplantı oldu" dedi. - BİLECİK

AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi

AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

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