AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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