AK Parti sözcüsü Çelik'ten Çipras'a Doğu Akdeniz cevabı: Saygılı bir dil kullansın

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Çipras'a Doğu Akdeniz cevabı: Saygılı bir dil kullansın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sözlerine cevap verdi

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Çipras'a Doğu Akdeniz cevabı: Saygılı bir dil kullansın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sözlerine cevap verdi:

"Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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