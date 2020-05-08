AK Parti Patnos'da yardımlarına devam ediyor
08.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:08
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda ve nakdi yardımı yaptı.
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda ve nakdi yardımı yaptı.
AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara gıda kolisi dağıttı.
Yardımları alan vatandaşlar Dinç ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA