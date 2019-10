07.10.2019 17:35

AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan 29. İstişare Toplantısını değerlendiren Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür" dedi.



29. İstişare Toplantısı hakkında ortak yazılı bir açıklama yayımlayan Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıya AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katıldı.



Çok verimli geçtiğini söyleyebileceğimiz toplantıda partimizin geleceği açısından önemli konulara imza atıldı. "Yeniden Yollara Düşme Vakti" sloganıyla yapılan toplantı partimiz için yenilenmenin, güçlenmenin, büyümenin, 2023 hedeflerine ulaşılması, 2053 ve 2071 vizyonlarının hayata geçirilmesi açısından büyük bir anlam taşıdı. Kamp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birer sunumu oldu. Bir sonraki günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yaptı. Kamp, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımızın genel istişare ve değerlendirmesinin ardından yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.



Erzincan'ın sorunlarını, ihtiyaçlarını gündeme taşıyarak ilgili bakanlarımızla da görüştük. Cumhurbaşkanımız yaptığı değerlendirmede; "Tecrübeyle sabit ki biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.



"AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür"



Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım. Bunu üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. Biz burada doğruya müşteri bulmaya çalışacağız. Bu düşmanlığın asıl sebebinin dünkü konuşmamda ifade ettiğim medeniyet davamız, asıl hedefinin de milletimizin tarihi, kültürü, değerleri olduğunu biliyoruz. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.



Kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı, bilmiyorum. Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Sizlerden attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, gösterdiğiniz her tutumu bu bilinçle ölçüp tartmanızı ona göre hareket etmenizi istiyorum. Milletimiz de bizden böylesi bir duruş bekliyor.



Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Her bir kardeşimin bu konuda ferasetine, dirayetine, samimiyetine, gayretine tüm kalbimle inanıyorum, güveniyorum. Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi. Bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız. Türkiye'de çok partili hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre iktidarda kalan başka bir parti yoktur. Yıllar geçtikçe yorulmak, yılmak, gerilemek, dağılmak yerine mücadele azmimiz daha da arttı. Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi." yorumunda bulundu. Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye, 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor. İnşallah milletimizin bu beklentisine en ileri düzeyde cevap vereceğimiz bir döneme geliyoruz" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA