Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mardin ve Kızıltepe ovaları susuz. Şanlıurfa'dan 221 kilometrelik bir hat ile su getireceğiz. 1 milyon 260 bin dekar alan suya kavuşacak." dedi.

Bakan Eroğlu, Artuklu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Mardin'in kardeşlik şehri olduğunu belirtti.

Türkiye'de muazzam yatırımlar yaptıklarını, ülkeyi IMF'nin boyunduruğundan kurtardıklarını, hastaneler, barajlar inşa ettiklerini vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin büyüyüp geliştiğini, dünyada 17. sıraya yükseldiğini söyledi.

Eroğlu, Türkiye'nin daha çok büyüyeceğini ve gelişeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mardin'de susuzluk problemi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde Mardin ve Kızıltepe'ye derhal su getirilmesini istedi. Mardin'de Beyazsu var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yıldırım hızıyla, Beyazsu'yu Mardin ve Kızıltepe'ye akıttık. Sadece içme suyu da yeterli değil. Mardin ve Kızıltepe ovaları susuz. Biz oralara nereden su getireceğiz? Şanlıurfa'dan 221 kilometrelik bir hat ile su getireceğiz. 1 milyon 260 bin dekar alan suya kavuşacak. Kenti yeşillendireceğiz. Mardin ve ilçelerine 15 milyon fidan diktik. Mardin daha da gelişecek."

"Bugün bölgenin ruhu galip gelmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, önlerine çıkarılan bütün engelleri ve birçok krizi aştıklarını dile getirerek, bugünlere adeta tırnaklarıyla geldiklerini söyledi.

Özellikle birilerinin devletin zaafa uğrayacağını zannettiğine işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bin yıllık kadim Mardin ve Diyarbakır ruhu, maneviyatı 3-5 teröriste teslim olur zannettiler. Bölgeyi, ruhları, inançları, düşünceleri teslim alacaklarını zannettiler. Bölgenin kadim ruhunu ve kalplerini tanımadıkları için bu tarihi derinliği göremediler. Bugün bölgenin ruhu galip gelmiştir. Bin yıldan bu yana bu topraklarda galip gelen ruh, daha bin yıl bu topraklarda Allah'ın izniyle muzaffer olacaktır. Bunun garantisi buradaki kadrolardır."

Ünal, milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bütün tuzakları bertaraf ederek, yoluna devam ettiğini kaydetti.

"Afrin'deki harekatı en kısa zamanda tamamlayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 40 yıldır milletin içine nifak tohumu sokanların milleti birbirine kırdırdığının altını çizdi.

Demiröz, "Bize kendilerini temsilci olarak tanıtanların bugün kimlerin taşeronluğunu ve kimlere tetikçilik yaptıklarını, kimlerin bayrağı altında kimin silahıyla bizi vurduğunu görüyorsunuz. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Oradaki kardeşlerimizi yerlerine yerleştirmek için Afrin'deki harekatı en kısa zamanda tamamlayacağız." dedi.

"2023, 2053 ve 2071 hedefimiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Mardin'in, AK Parti kurulduğu günden bu yana kendilerine büyük destek sunduğunu vurguladı.

Çalık, "2023, 2053 ve 2071 hedefimiz var, bu hedeflere ulaşmamız için önümüzde önemli bir viraj var. O viraj 2019 seçimleridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, başta il kongreleri olmak üzere bütün kongrelerde yer alan parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Ataş, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi zedelemeye çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da vermeyeceğiz. Yurt dışındaki terör örgütlerinin bugün bu ülkeyi işgal girişimlerine karşı Afrin'de kahraman ordumuzun verdiği mücadelenin sonucunda ülkemizin bölmeye çalışan şer odaklarının kökü kazınıncaya kadar bu mücadele sürecek." değerlendirmesinde bulundu.