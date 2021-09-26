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AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, muhtarlarla toplantı yaptı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, muhtarlarla toplantı yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye yapılacak yatırımları anlattı.

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye yapılacak yatırımları anlattı.

Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında düzenlenen toplantıda konuşan Kahtalı, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020 depreminden en çok etkilenen yerlerden birinin de Battalgazi ilçesi olduğunu hatırlatarak, depremin ardından ilçeye 472 konut yapıldığını ve bu konutların 10 gün içerisinde kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bölgeye bir okul kazandırılması için de çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kahtalı, "Burada 1960 yılında yapılmış bir okul var ama artık ihtiyaca cevap vermiyor. Topbaşı Mahallemizde bir yurt var. Orası Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş. Vakıflar da bu yurdu Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etmiş durumda. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yurdun yerine 24 derslikli güzel bir okul yapılması için talepte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ilçeye ilginin arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanların bir ile gidebilmesi için bir sebep olmalı. Kervansaray her tarafta var, Ulu Cami her tarafta var ama her tarafta bir Arslantepe yok. Arslantepe şimdi dünya çapında tanınıyor. İnşallah Arslantepe için hem içerden hem dışardan binlerce ziyaretçi gelecek. Bizim bu ziyaretçileri Battalgazi'ye çekmemiz lazım."

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de ilçenin sorunlarının giderilmesi noktasında gayret göstereceklerini söyledi.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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