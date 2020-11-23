AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması
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AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması

23.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:20
AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'den Libya'ya giden geminin hukuk dışı aranmasını "deniz haydutluğu" olarak niteleyerek, "Bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'den Libya'ya giden geminin hukuk dışı aranmasını "deniz haydutluğu" olarak niteleyerek, "Bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadesini kullandı.

Ünal, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan geminin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisine yapılan müdahalenin asla kabul edilemeyeceği belirten Mahir Ünal, "Bu girişim Türkiye'ye karşı yapılan bir deniz haydutluğudur. Uluslararası hukuka tamamen aykırı olan bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." değerlenmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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