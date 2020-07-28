AK Parti'li Özkan'dan Kurban Bayramı mesajı AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında Kurban Bayramı'nın nefsini terbiye edenlerin, çevresine güven verme gayretinde olanların bayramı olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam ettiğini kaydeden Özkan, "Kurbanımızı paylaşmak bizim için ebedi mutluluğu ve huzuru elde etmenin kapısını aralar. Bu bayramda, yalnızlara, kimsesizlere, yoksullara, boynu büküklere ve yaşlılara bayram sevinci götürelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını devam ediyor. Bu salgını atlatmak için bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bayramda da temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA