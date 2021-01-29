AK Parti'li Kaya, TSK personeline ilişkin kanun teklifini değerlendirdi

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifi ile "peygamber ocağı" kabul edilen TSK personelinin, sahip olduğu bilgi, teknoloji, eğitim üstünlüğü, terörle mücadele ve sınır ötesi...

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifi ile "peygamber ocağı" kabul edilen TSK personelinin, sahip olduğu bilgi, teknoloji, eğitim üstünlüğü, terörle mücadele ve sınır ötesi harp kabiliyetine katkı sağlanacağını belirtti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk imza sahibi olduğu TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması için ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılmasının hedeflendiğini söyleyen Kaya, "Ülkemiz ve devletimizin büyüme ve gelişme potansiyeli istikametinde, bölgemiz ve dünyada artan, gelişen, değişen risk ve tehditler doğru analiz edilerek, Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ile kamu hizmetinin değişkenliği, hukukun dinamik yapısı esas alınarak düzenlemeler yapılıyor." dedi.

Kaya, tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin 52'den 55'e çıkarılacağını belirtti.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabileceğini ifade eden Kaya, "Uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyoruz." dedi.

Uzman erbaşların, sivil memur olarak çalışmalarının kaldırılacağını, uzman çavuşluktan emekli olacaklarını ifade eden Kaya, görevdeki 88 bin uzman erbaşa 1 adet yerli üretim ve 1 kutu mermi verilmesini teklif ettiklerini anlattı.

Kaya, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan ve subaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybettiği anlaşılanların ilişiklerinin kesilebileceğini bildirdi.

Aynı şekilde dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak için temin edilen astsubay ve subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin de ilişiklerinin kesileceğini belirtti.

Hukuk sınıfı subayların, ara buluculuk komisyonlarında görev yapabileceğine işaret eden Kaya, dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adaylarının, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebileceğini aktardı.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşların 40 yaşına kadar çalışabildiğini hatırlatan Kaya, "Bunlardan göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu, her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilecek." dedi.

Kaya, sağlıkçı asteğmenlerin, güvenlik güçleriyle gazilere sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görevlendirilebileceğini söyledi.???????

Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, TSK bünyesindeki diğer okullarda, tanınırlığı ve yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin, Devlet memurlarının, emekli TSK personelinin, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarının ders verebilmelerine imkan tanınacağına işaret eden Kaya, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin kurulacağını bildirdi.

TBMM üyeliğine seçilen milletvekillerinin, üyelik sıfatlarının sona ereceği tarihe kadar askere gitmelerinin erteleneceğini ifade eden Kaya, "Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdük. Milletvekili seçilme kriterleri arasında 'askerliğini yapmış olma' şartı yok. 'Askerlikle ilişiği olmama' şartı var. Önümüzdeki dönemlerde askerliğini yapmayan genç bir kardeşimiz TBMM'ye gelebilir. Bu, uyum düzenlemesi kapsamında önerdiğimiz bir madde." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından olumsuz etkilenmemesini amaçladıklarını belirten Kaya, "Düzenlemeler, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan, 'peygamber ocağı' olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, sahip olduğu bilgi, teknoloji, eğitim üstünlüğü, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harp kabiliyetine katkılar sağlamasını amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaya, kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda 9 Şubat Salı gününden itibaren görüşmelerine başlanmasının planlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu