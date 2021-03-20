AK Parti'li Karaaslan, kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi
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AK Parti'li Karaaslan, kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi

20.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:57
AK Parti'li Karaaslan, kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ve ailenin güçlendirilmesi anlayışıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ve ailenin güçlendirilmesi anlayışıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yıllık dönemde, "Güçlü kadın, güçlü Türkiye" diyerek kadın hakları ve kadının sosyoekonomik konumunun güçlendirilmesine yönelik çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Ülkelerini büyütmeye ve kalkındırmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ve ailenin güçlendirilmesi anlayışıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ihtiyacımız olan uzaklarda değil, özümüzdedir. Bu anlayışla kadının toplumda hak ettiği yere ulaşması ve istihdam başta olmak üzere hayatın her alanında aktif roller almasına yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Kadın her alanda güçlendirildi. Kadın güçlü ise aile, aile güçlü ise toplum, toplum güçlü ise ülke güçlü olur. Bu nedenle sağlıktan eğitime, sanattan spora her alanda güçlü kadın, güçlü Türkiye."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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