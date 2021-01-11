AK Parti'li Canbey, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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AK Parti'li Canbey, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

11.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:47
AK Parti'li Canbey, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, parlamento muhabirlerine ziyarette bulunarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, parlamento muhabirlerine ziyarette bulunarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Canbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'teki gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerle sohbet eden Canbey, gazetecilik mesleğini uzun yıllar yapmış bir milletvekili olarak onların sorunlarını ve sıkıntılarını bildiğini, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazetecilere görevlerinde kolaylıklar dileyen Canbey, muhabirlere baklava ikram ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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