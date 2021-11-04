AK Parti'li Aydemir, sosyal medya yasasının çıkması gerektiğini söyledi - Haberler
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AK Parti'li Aydemir, sosyal medya yasasının çıkması gerektiğini söyledi

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir, sosyal medya yasasının çıkması gerektiğini söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım." dedi.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Muhaliflerin proje üretmediği, millete mesaj veremediği için bu tür iddiaları ortaya attığını söyleyen Aydemir, "Cumhurbaşkanı'mızın vefatı onlar için düğün bayram günü gibi algılanıyor. Bu bir rezalet haldir. Sosyal medyayı tanzim edecek kanunun mutlaka çıkması lazım, bir milletvekili olarak yasa çalışmalarının bir an önce bitmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aydemir, toplumun huzurlu yaşaması için yalan haber ve iftira içeren yazıların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünün 8 Kasım olduğunu anımsatan Aydemir, açılışı yapılacak Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasını buluşturacağını ve koridorun Doğu Anadolu Bölgesi için çok önemli olduğunu belirtti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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