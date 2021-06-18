AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik...

AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi.