AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik...
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AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik...

AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik...
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

AK Parti'li Akbaşoğlu: '4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın...
AK Parti'li Akbaşoğlu: "4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın...
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AK Parti'li Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik... - Haberler
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