AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,Türkiye için büyük ve sancılı doğumun 2019'da gerçekleşeceğini belirterek, "2019'daki iki önemli seçim son 15 yıldaki tüm seçimlerden daha önemli ve bize çok büyük bir görev ve sorumluluk yüklüyor. Cumhurbaşkanımız hedefi yüzde 50 artı 1 koydu ama İstanbul'da hedef belki yüzde 60 olmalıdır." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen AK Parti Küçükçekmece kongresinde konuşan Albayrak, her kongrenin yeni bir heyecan ve tazelenme, yeni bir hedefe kilitlenip yeniden güçlü bir başlangıç demek olduğunu söyledi.

AK Parti'de siyaset yapmanın özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından diğer partilerde siyaset yapmaktan farklı olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"AK Parti'de siyaset yapmak cumhuriyet tarihinden bugüne kadar herhangi bir siyasi partide siyaset yapmaktan farklıdır. Çünkü herhangi bir siyasi partide siyaset yapmak iktidara, yönetmeye talip olmak anlamına gelebilir ama AK Parti'de siyaset yapmak yaşadığımız son yıllardaki bütün krizlerden sonra Türkiye'nin bekası için gerekirse gözünü kırpmadan canını veren insanların, büyük ve güçlü ideallere inanan insanların mücadele ettiği bir çatıda siyaset yapma anlamına geliyor. Nitekim o melun gece, 15 Temmuz gecesi bu parti ve bu teşkilatlar gözünü kırpmadan başkomutanımızın talimatıyla milyonlarca vatandaşımızla birlikte sokaklara inerek bu partinin neyi temsil ettiğini, ne kadar kutlu ve yüce bir yolculukta mücadele ettiğini ortaya koydu."

Albayrak, 15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çok büyük değişimlere ve ilklere imza attıklarını dile getirerek, "Büyük badireler atlattık. İnsanoğlu nisyan ile maluldür. 367 krizinden 27 Nisan muhtırasına, 7 Şubat krizinden Gezi olaylarına, 17-25 olaylarına, 15 Temmuz'a tarihi günlere şahitlik ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Küresel büyük bir travmanın ve bu travmanın neticesinde kırılmaların gerçekleşeceği günlerden, aylardan, yıllardan geçiyoruz. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin şekilleneceği ki bu yüzyıl, geçtiğimiz yüzyıl yaşadığımız Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha büyük bir kurtuluş savaşıyla yüz yüze olduğumuz günlerden geçerken tüm bu noktada en büyük yükü yüklenmiş bir dava taşını yüklenen bir AK Parti ailesi olarak buradayız." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da hedef yüzde 60 olmalıdır"

Türkiye'nin 10 yıldır bölgesinde savaşlarla karşı karşıya olduğunu belirten Albayrak, Afrin'le birlikte resmi bir savaşa girildiğini söyledi.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreç ve atlattığı bütün badirelere rağmen iyi durumda olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları aktardı:

"2018 turizmde belki rekor yılı olacak, ekonomide büyüyoruz, altyapı, yatırımlarda büyümeye devam ediyoruz. İşte bütün bu badirelerle bölgesinde ve dünyada ayrışırken hakikaten Türkiye bu büyük sancılı doğumun kritik tarihi 2019'dur. 2019'daki iki önemli seçim son 15 yıldaki tüm seçimlerden daha önemli ve bize çok büyük bir görev ve sorumluluk yüklüyor. Cumhurbaşkanımız hedefi yüzde 50 artı 1 koydu ama İstanbul'da hedef belki yüzde 60 olmalıdır. İşte burada Küçükçekmece büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada baktığımızda Küçükçekmece çok önemli bir görev ifa ediyor ve edecek. Küçükçekmece 2019'a giderken, gerek belediye başkanımız, gerek ilçe başkanımız, gerek ilçe teşkilatımız noktasında ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları noktasında inşallah çok büyük başarılara imza atacak."

Albayrak, AK Parti'nin bir salon partisi olmadığını dile getirerek, AK Parti'nin bir sokak partisi olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin teşkilat noktasında sokağa inip, kapı kapı gezip insana dokunan bir siyasi parti olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Nereden böyle? Tepeden böyle, Cumhurbaşkanımızın getirdiği siyasi kültür bunu gerektiriyor. Kongreden çıkıyor, yolda yürürken pencereden el sallıyorlar, çat kapı eve gidiyor, iki bardak çay, muhabbet ediyor, insanlara dokunuyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, bu halkın bir bireyi, bu milletin bir evladı noktasında insanına dokunan bir liderin başında olduğu bir parti AK Parti. İnşallah, bu noktada baktığınızda, bu çerçevede baktığınızda 2019 seçimlerine giderken tüm Küçükçekmeceli kadınlar, gençler başta olmak üzere teşkilatımız noktasında her bir Çekmeceliye dokunmak zorundayız, kucaklamak zorundayız, kırgınlıkları, küskünlükleri, kızgınlıkları bir kenara koyup tüm paydaşlarla yekvücut olmak zorundayız. Çünkü 2019 bu milletin, bu ülkenin kaderinde hakikaten çok büyük bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiğimiz bugünlerde tarihi bir süreç."

Albayrak, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu millet kendine, kendi insan kaynağına ve milletine döndüğünde 'neler başarabiliyor'un en güze örneği. Mehmetçiklerimiz kahramanca bir mücadeleyle gözünü kırpmadan sahada mücadele ediyor. Bu operasyon vesilesiyle öncesinde 15 Temmuz ve geçmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu operasyon vesilesiyle dikkatimi çeken bir husus var, onun altını çizeceğim. Geçtiğimiz günlerde konuşuyoruz, takip ediyorsunuzdur medyadan, 3 binden fazla 3 bin 500'e dayandı, terörist etkisiz hale getirildi. Bakın burası çok önemli, bir kısmımız bilmiyor, belki takip etmiyor ama çok önemli bir nokta, 2008-2009 yılında kendi imkanlarımızla, parasını ödeyip almak istediğimiz İHA'lar o günkü siyasi konjonktürde tesliminden önce iptal edildi. ve Türkiye yeni bir süreci başlattı ve kendi yerli ve milli İHA'sını üretmek için. İşte bugün dünyada sayılı teknoloji noktasında yere ulaşan bu Bayraktar İHA'larıyla, tamamen yerli ve milli İHA'larla bir noktaya geldik. Ne noktaya geldik, bu operasyon bunun çok güzel örneği. Bu operasyon vesilesiyle etkisiz hale getirilen yaklaşık 3'te biri elhamdülillah bu İHA'larımızla, İHA'larımız vesilesiyle bir Mehmetçiğimizin kılına bile zarar gelmeden bunlar etkisiz hale getirildi. Türkiye istediğinde neleri başardığının yerli ve milli bir duruşla kendi insan kaynağıyla neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneği."

-"Dünyanın ikiyüzlülüğü bırakması lazım"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise sözlerine Çanakkale ve 15 Temmuz şehitlerini anarak başladı.

Bugün Çanakkale ruhuyla Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik için dua ettiklerini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah en kısa sürede bu harekatla Afrin bölgesine de barış ve huzuru getireceğiz. Bugün dünyada Afrin'de sivillere zarar verildiği şeklinde yalanlarla bizim barış götüren operasyonumuza dair kirli bir algı çalışması yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir çok ülkenin bakanıyla ve uluslararası organizasyonların başkanlarıyla görüştüm. Orada bizim hiçbir masuma zarar vermeden sadece ve sadece oraya barış ve huzur götürmek üzere titizlikle operasyon sürdürdüğümüzü anlattık. Orada eğer çocukların üzerlerine boyları kadar silah veren kişileri görmek istiyorlarsa PKK ve YPG'ye baksınlar. Küçücük çocukların ellerine boyları kadar silahları vererek, terörist savaşçı haline getiren PKK ve YPG'dir. Bunu tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz ama bu davranışlar karşısında bütün dünyanın ikiyüzlülüğü bırakması lazım."

AK Parti'nin 15 yıldır adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini dile getiren Kaya, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Partililere 2019'daki seçimler öncesi uyarılarda bulunan Kaya, "El uzatılmadık kimse bırakmayıncaya kadar kapıları çalmaya devam edeceğiz. Kongreler bizim için adeta birer düğün havasında geçiyor. İstanbul kadın kolları ile gençlik kollarıyla ana kademesiyle hep birlikte bir olacağız iri olacağız diri olacağız. Yerel ve genel seçimlerde yeniden büyük bir destanı hep birlikte yazacağız. İstanbul 2019'da yeni bir destanı yazacaktır." diye konuştu.