AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi yapıldı AK Parti Kocasinan ilçe kongresi yapıldı.

AK Parti Kocasinan ilçe kongresi yapıldı. Mevcut başkan Hüseyin Okandan'ın aday olduğu kongrede konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; "Her zaman cumhurbaşkanımız bahsediyor, gerginlik olmayacak ama kimse zannetmesin ki biz haklarımızdan vazgeçeceğiz. Biz Allah'a inanıyor ve güveniyoruz. Niyetlerimiz ve gayretlerimiz bu inancın gölgesiyle beraber gerçekleşmiştir. Türkiye'de 83 milyonun hiçbir hakkından vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; Türkiye'nin pandemi sürecini diğer ülkelerden oldukça başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Başkan Çopruğlu; "Gerçekleşecek olan kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçilecek olan Hüseyin Okandan başkanımıza da şimdiden yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kongrenin açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek; "Bulunduğumuz bölgede çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle son 1 haftadır yaşadıklarımız doğalgaz müjdesiyle beraber daha da hareketlenmiş oldu. Biz NATO üyesiyiz. Ama şuanda önemli tercihlere Türkiye'yi zorlamaktalar. Biz, NATO'nun en önemli ülkelerinden birisi olmasına rağmen Fransa'nın, kısmen kenarda durmasına rağmen İngiltere'nin, çok içinde görülmüyor olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ile alakalı coğrafyanın yönetilmesiyle alakalı farklı tasarruflar izlenmeye başlandı. Suriye'nin Rusya ve İran'la beraber, Libya'nın Mısır ve farklı ülkelerle beraber ne yazık ki Yunanistan'ın da en son geldiğimiz noktada Avrupa Birliği üyesi ülkeler olması adına yaptığı zorunlu bir tercihin getirdiği coğrafyadan bahsediyoruz. 2006 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin içinde bulunduğu Avrupa Birliği'ne sürüklenmesiyle hiçbir şey hak etmediği halde 28 tane Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasına alınmasıyla alakalı gelinen nokta Türkiye'yi dışarıda bırakma girişimlerinin bir hamlesi olmuştur. Yalnızca bununla yetinmeyip Meis Adası çevresinde hiçbir şekilde sismik aramaların yapılmayacağını Türkiye'nin taahhüt etmesine ve bu çalışmaları askıya aldığın belirtmesine rağmen istismar edilip Mısır ile beraber Yunanistan'ın yapmış olduğu sözde Akdeniz'deki anlaşma her iki ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bu anlaşma Mısır'daki aydınlar ve akademisyenler tarafından yaklaşık 45 bin milkerelik kendi alanlarının askıya alındığı, keza Yunanistan da kendi ülkesinde bu anlaşmanın kendi ülkesine zarar verdiğin kabul etmiş olmasına rağmen vesayetle yönetilen bu ülkeler bir karar aldılar. Bu karar Türkiye'yi zorda bırakmak adına alınan bir karardır. Çünkü bu kararın eskisi vardı, tarihi vardı. Her zaman söylüyoruz yer altındayken savaşın yer üstündeyken barışın gerekçesi olarak kullanılan petrol ve doğalgazla alakalı aldıkları karar şuanda Fransa donanmasına ait bir uçak gemisinin yola çıkmasına sebep oldu. Her zaman cumhurbaşkanımız bahsediyor, gerginlik olmayacak ama kimse zannetmesin ki biz haklarımızdan vazgeçeceğiz. Biz Allah'a inanıyor ve güveniyoruz. Niyetlerimiz ve gayretlerimiz bu inancın gölgesiyle beraber gerçekleşmiştir. Türkiye'de 83 milyonun hiçbir hakkından vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin okunup oylanmasının ardından kongre oy verme işlemiyle devam etti. Kongreye; AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve parti üyeleri katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA